Infrasettimanale in casa dell’Oltrepò: il Varese vuole dar seguito al momento positivo

Non c’è un attimo di pausa in questo inizio di campionato del Girone A di Serie D. Secondo turno infrasettimanale e sesta di campionato e il Varese – che arriva dal bel successo contro la Sanremese (leggi qui) – sarà impegnato mercoledì 2 ottobre (ore 15.00) dalla trasferta di Broni, casa dell’Oltrepò.

Sulla carta, dando un occhio alla classifica, potrebbe trattarsi di una gara semplice per i ragazzi di mister Roberto Floris: i varesini sono a 11 punti in classifica mentre l’Oltrepò è ancora fermo a zero. Ma i turni a metà settimana nascondono sempre insidie e tranelli e il primo ad alzare la guardia è proprio l’allenatore biancorosso: «Bisogna avere la consapevolezza che nessuna squadra di questo campionato è una squadra materasso. Anzi, domenica l’Oltrepò ha dimostrato di essere vivo facendo due gol al Chisola, che non è semplice, rischiando anche di pareggiare. Sono vivi e hanno voglia di rifarsi perché gli sta anche girando un po’ male. Per noi la soglia dell’attenzione deve essere altissima perché sono quelle partite trappola».

Riguardo alla propria squadra invece mister Floris valuta la solidità difensiva: «Passano i minuti, le partite e iniziamo ad avere maggior conoscenza nel reparto. Sappiamo benissimo che abbiamo perso due terzi della difesa, ora stiamo avendo continuità nel giocare e anche Bonaccorsi ha messo più minuti nelle gambe perché poverino si è ritrovato da un giorno all’altro a giocare novanta minuti senza preparazione. Da domenica mi porto tante cose oltre al risultato e una di queste è il non aver preso gol e aver lavorato bene in fase difensiva».

Nelle ultime ore intanto la formazione pavese si è rinforzata con un difensore e un attaccante: per il reparto arretrato è arrivato Manuel Costante classe 2004 ex Real Calepina mentre per l’attacco la punta classe 2001 Alexander Carrer dal Fanfulla. Mister Maurizio Parolini dovrà capire se saranno già pronti per esordire contro il Varese dal primo minuto o se lanciarli a gara in corso.

DIRETTAVN – La gara tra biancorossi e rossoblù è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident, Finazzi Serramenti e Nicora Azzate (GUARDA QUI). Trovate da subito la presentazione del match e tutte le notizie del prepartita. Dalle ore 15 al via la diretta testuale per vivere la gara azione per azione, nella quale potrete commentare e interagire. A seguire commento, voci dalla sala stampa, foto e pagelle.