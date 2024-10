Iniziative di Natale nei quartieri: a Varese aperto il bando

E’ online l’avviso pubblico dedicato alle iniziative di Natale nei quartieri cittadini, nell’ambito del progetto Cultura – Quartieri Natale 2024.

L’obiettivo è accogliere le manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati alla realizzazione di iniziative a tema natalizio, come eventi e allestimenti, nelle diverse realtà rionali della città in partenariato con il Comune di Varese, per valorizzare e promuovere con iniziative legate al Natale l’attrattività dei quartieri.

La manifestazione di interesse, indirizzata all’Area VII – Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Turistico e Sportivo, dovrà essere presentata entro le ore 12.00 di lunedì 4 novembre 2024. Maggiori dettagli sul sito del Comune di Varese.