Italia Viva Varese boccia la legge di bilancio: “Le risorse in più non bilanciano i tagli previsti”

Italia Viva Varese, per voce di Salvino Reina, Assessore al bilancio di Saltrio e Presidente provinciale del partito, insieme ai Sindaci di Sangiano e Brusimpiano, Matteo Marchesi e Fabio Zucconelli, esprime forte preoccupazione per le misure contenute nel disegno di legge di Bilancio attualmente all’esame del Parlamento.

Il partito evidenzia che, nonostante la presenza di un fondo di 100 milioni di euro a sostegno delle spese per i minori collocati in strutture protette, tale misura positiva non è sufficiente a bilanciare l’impatto dei tagli previsti. La principale preoccupazione riguarda l’abrogazione dei finanziamenti stabiliti dalla Legge di Bilancio 2020, che avevano garantito 400 milioni di euro annui fino al 2034 per interventi di efficentamento energetico, manutenzione e messa in sicurezza del territorio.

Italia Viva segnala che questi tagli, insieme alla richiesta di contributi sulle spese correnti che potrebbero limitare la capacità degli enti locali di erogare servizi e gestire le manutenzioni, rischiano di compromettere la capacità amministrativa delle amministrazioni locali. I rappresentanti del partito sottolineano come queste misure arrivino nonostante le amministrazioni locali abbiano dimostrato nel tempo un’ampia virtuosità.

Inoltre, viene espressa perplessità sulla creazione di una nuova Commissione Parlamentare per valutare l’operato degli amministratori locali nella prevenzione del rischio idrogeologico. Italia Viva critica il fatto che la Commissione sia stata istituita senza semplificare la normativa esistente o ripristinare strutture efficienti come “Italia Sicura”, che durante il governo Renzi aveva portato a compimento numerose opere di prevenzione. Il partito conclude auspicando che le criticità possano essere affrontate e risolte nel corso dell’iter parlamentare.