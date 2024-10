La carica di 11 chef per i bambini della comunità Il Pezzettino

I bambini sono il presente e il futuro, il qui e ora, l’altrove, salvaguardare il loro sguardo, il loro benessere dovrebbe essere l’obiettivo prioritario di ogni comunità. I bambini, il loro sguardo sul futuro, sono i destinatari dell’iniziativa “A portata di Stelle – 11 Stelle brillano in un Pezzettino di cielo, evento solidale del prossimo 7 novembre ideato da Porrini Moda & Casa di Besozzo e la Comunità Il Pezzettino.

destinato a finanziare le attività della Comunità Il Pezzettino e che vede l’entusiastica adesione e sostegno di 11 chef, star del gusto italiano, per una indimenticabile serata del gusto e della responsabilità sociale il prossimo 7 novembre Porrini Moda & Casa di Besozzo.

I bambini sono come i marinai: dovunque si posano i loro occhi, è l’immenso

Christian Bobin

Gli chef Chicco e Roberto Cerea (da Vittorio), Philippe Lévillé (Miramonti l’altro), Gaetano Trovato (Arnolfo), Alfonso Caputo (Taverna del Capitano), Claudio Sadler e A. Besana (Sadler), Peter Brunel (PB Ristorante Gourmet), Andrea Impero (Elementi Fine Dining), Enrico Derflflingher (Euro-Toques President) animeranno la cena solidale, free standing con degustazione del prossimo 7 novembre il cui ricavato sarà interamente devoluto alla Comunità Il Pezzettino che ospita bambini reduci da traumi complessi.

Grazie alla partecipazione attiva di Fondazione Mediolanum che, in qualità di charity partner, raddoppierà i primi 5.000 euro raccolti, con l’obiettivo di aiutare più bambini.

A portata di Stelle è un appuntamento dedicato al gusto coniugato ad una importante presa di coscienza collettiva sul ruolo della responsabilità sociale che interviene laddove altre strutture, come la famiglia, sono in difficoltà.

Un’occasione per stimolare la sensibilità dell’intera comunità su problematiche sociali di grande impatto futuro, concentrandosi in modo specifico sulle ferite e i traumi che affliggono i bambini. Una società civile non può prescindere da questo valore: dedicare le proprie energie e il proprio tempo a servizio degli altri rappresenta una grande risorsa, un passo avanti verso il riconoscimento di valori civili e umani, con cui si mettono in evidenza situazioni normalmente “invisibili, ricche di contenuti sul piano umano.

Un pensiero sposato da organizzatori, sostenitori, sponsor, che desiderano trasmettere ad una platea sempre più ampia il valore di tradurre il pensiero in atti concreti e tangibili di aiuto e intervento nella società per ripararne storture e mancanze.

QUI LA BROCHURE con tutti i dettagli per partecipare all’evento.