La Caronnese e Caronno Pertusella in lutto: è morta Costanza Reina

La Società Calcistica Caronnese, le sue squadre e tutti i collaboratori si stringono al dolore della famiglia Reina per la scomparsa di Costanza, figlia di Augusto, storico Presidente della società e noto industriale della Di Saronno morto pochi anni fa.

Era stata proprio lei, insieme al marito Umberto, a prendere le redini della società dopo la scomparsa del padre. «Costanza – il commento dal club – era persona delicata, elegante, mai sopra le righe: amava poco stare sotto i riflettori ma la sua presenza è stata determinante per garantire continuità all’attività della nostra società».

L’attuale proprietà della Caronnese la ricorda come una bella persona, sempre attenta al bene della nostra associazione e a cui promettiamo ancora in questo momento di grande dolore la volontà di proseguire quel percorso sano, carico di solidi valori sportivi e di grande passione che la sua famiglia ha trasmesso a tutti noi, salvaguardando e sviluppando il suo amato settore giovanile, mai così numeroso come proprio in questa stagione sportiva.