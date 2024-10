La formazione in pillole che piace alle imprenditrici della nostra provincia

Formarsi oggi per un futuro già presente. Questo l’obiettivo dei quattro incontri itineranti organizzati dal Terziario Donna di Confcommercio provincia di Varese.

Quattro tappe, iniziate a maggio a Varese e terminate l’altra sera a Saronno (in mezzo Gallarate e Busto Arsizio).

Oltre cento le imprenditrici che hanno preso parte agli appuntamenti di formazione attraverso i quali sono stati affrontati in formato pillola (mezz’ora) tre differenti temi: “Negozi storici e futuro”; “Innovazione nelle Pmi”, “Intelligenza artificiale – Chat Gpt”.

«Abbiamo sperimentato con successo un nuovo format. Ovvero, tre momenti di altissima formazione grazie a docenti d’eccezione quali Ottavia Pittaluga e Fulvio Julita, suddivisi in tre differenti orari, abbinati alla colazione, al pranzo e a un aperitivo serale», spiega la presidente Cristina Riganti . Incontri conviviali, utili ad approfondire e riflettere assieme sugli argomenti affrontati, ma anche nuove occasioni per conoscersi, confrontarsi, fare squadra tra imprenditrici e, perché no, per avviare collaborazioni inedite.

L’intuizione

Dietro l’ottimo risultato di “Td Open Mind” c’è l’intuizione di raccogliere le donne lavoratrici in orari della giornata accessibili, senza perciò l’obbligo di sottrarre tempo prezioso alla propria attività. Fondamentale anche il supporto delle consigliere provinciali del Terziario Donna che, in ognuno dei loro territori di pertinenza, si sono impegnate in prima persona.

La ciliegina sulla torta sono stati gli argomenti affrontati:

«Tutti temi», rimarca Riganti, «di grande attualità presentati in modo veloce, pratico e soprattutto in maniera da offrire alle partecipanti nozioni e indicazioni concrete, che è possibile mettere in pratica».

Gli argomenti

Al “negoziante storico” è stato mostrato come si possano integrare gli strumenti digitali nelle loro operazioni quotidiane, senza perdere la propria identità.

Per quanto riguarda l’innovazione nelle piccole e medie imprese, è stato presentato un focus su come le tecnologie emergenti e i nuovi modelli di business possano essere applicati per stimolare la crescita e aumentare la competitività.

Infine, l’intelligenza artificiale, mostrata e raccontata in modo da evidenziarne le enormi potenzialità anche per un negozio, mettendo in evidenza i pregi ma pure i difetti.

Primo passo

«Ormai sappiamo molto bene», conclude la presidente provinciale del Terziario Donna, «quanto sia importante la formazione per stare sul mercato di oggi. Con il format del Td Open Mind abbiamo proposto un nuovo modello formativo. Abbiamo osato e le presenze registrate nei quattro appuntamenti ci dicono che la scommessa è stata vinta. Non si tratta di un traguardo raggiunto, ma solo del primo passo di un cammino che certamente proseguirà. Proprio come ci hanno chiesto le imprenditrici al termine di ogni incontro».