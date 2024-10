La Polizia Locale di Viggiù avvia i controlli negli esercizi pubblici

La Polizia Locale di Viggiù, nell’ambito del controllo del territorio, nel tardo pomeriggio di venerdì 18 ottobre, tra le 17.30 e le 19.00 ha effettuato alcuni posti di controllo e verifiche.

Il servizio, finalizzato alla sicurezza stradale, si è concentrato sui controlli per l’abuso di sostanze alcoliche durante la guida dei veicoli. Sono stati utilizzati alcoltest e test per rilevare il consumo di sostanze stupefacenti. Diversi conducenti sono stati sottoposti a controlli, accertando alcune infrazioni. In un caso, a causa del tasso alcolemico particolarmente elevato, è stato necessario procedere al ritiro della patente di guida.

Controllo del territorio

Il personale della Polizia Locale, incaricato del controllo del territorio, ha collaborato in questi giorni effettuando numerosi sopralluoghi nelle aree di sosta, nei parchi cittadini, nelle aree verdi e presso la piattaforma ecologica comunale.

Nei prossimi giorni, la Polizia Locale, nell’ambito dei compiti di polizia amministrativa, effettuerà controlli mirati nei pubblici esercizi aperti anche in orari serali, per verificare il rispetto degli obblighi di legge relativi all’esposizione delle tabelle sugli effetti dell’abuso di sostanze alcoliche, oltre al divieto di somministrazione ai minori.

L’Assessore delegato Alberto Barcaro ha voluto esprimere la vicinanza dell’amministrazione agli agenti impegnati in queste attività: “Ringrazio per questi controlli specifici, che si allineano con gli obiettivi di mandato di questa Amministrazione. Rimaniamo attenti alla sicurezza stradale e al rispetto di tutte le norme che garantiscono ordine e legalità. Mettersi alla guida con un tasso alcolemico superiore al limite consentito è pericoloso per tutta la comunità. L’approvazione in Consiglio Comunale del regolamento di Polizia Urbana rappresenta un ulteriore passo che questa amministrazione intende compiere per promuovere il benessere, la vivibilità e la consapevolezza che vivere in un bel paese richiede la collaborazione di tutti.”