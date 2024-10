“La prevenzione non ha età”: obiettivo raggiunto per lo screening gratuito al palazzetto

Bersaglio centrato. La prima giornata di screening gratuito per la prevenzione del tumore al seno, organizzato al palasport di Varese, ha raggiunto l’obiettivo. Quello cioè di sottoporre venticinque giovani donne (il limite di età era fissato a 40 anni) a una visita e a una ecografia mammaria svolte da personale qualificato, quello messo a disposizione dal Centro Medico SME, in collaborazione con l’associazione CAOS e con la Pallacanestro Varese.

Una iniziativa che si inserisce all’interno del mese della prevenzione e che permette, nel caso gli esami evidenziassero qualche problematica, di aprire un percorso per le donne coinvolte all’interno della Breast Unit allestita all’interno dell’ospedale di Varese e diretta dalla dottoressa Francesca Rovera.

A eseguire gli esami è stata la dottoressa Rosalba Antronaco, del Centro Medico SME: «Questo è un evento eccezionale perché ci permette di sottolineare che la prevenzione non ha età. Per questo ci si è rivolti alle donne al di sotto dei 40 anni, perché fino a quella età non c’è una linea guida per i controlli, mentre al di sopra sono già previsti i controlli preventivi. La prevenzione però deve iniziare fin dai 20-25 anni attraverso l’autopalpazione e poi tramite l’ecografia della mammella che ci permette di valutare i fattori di rischio per ogni singola paziente».

La scelta di collaborare con la Pallacanestro Varese non è casuale: tutte le componenti coinvolte hanno spiegato che è necessario raggiungere le donne giovani al di fuori dai normali canali sanitari, facendo passare il messaggio dell’importanza della prevenzione in quegli ambiti che le potenziali pazienti frequentano nella vita quotidiana e nel tempo libero. Una seconda giornata di screening è prevista per sabato 26 ottobre, sempre negli spogliatoi della Itelyum Arena, tra le 15 e le 18,30. Per prenotare una visita gratuita è necessario chiamare l’associazione Caos (389-5542305 – dalle 16,30 alle 20 fino a esaurimento posti).