La Pro Loco di Olgiate perde un volontario instancabile. Si è spento Renato Consoli

Si è spento a Olgiate Olona Renato Consoli, storico volontario della Pro loco. Una notizia che ha destato la comunità olgiatese in questo giorno di pioggia, unendola nel dolore per la perdita di un uomo che oggi è pianto non solo dai famigliari, ma anche dall’intera comunità.

71 anni compiuti lo scorso mese, instancabile lavoratore, era pronto a tirarsi su le maniche e aiutare i suoi amici della Pro loco durante le svariate iniziative fatte per intrattenere adulti e bambini in paese.

L’annuncio è stato dato proprio dagli amici dell’associazione di volontariato e in tanti hanno ricordato la sua ironia e la sua personalità, capace di rallegrare il gruppo mentre era al lavoro.

“Le luci di Natale quest’anno le accenderemo anche per te” – ha scritto qualcuno, portando la mente avanti, verso uno dei prossimi impegni dei volontari nei prossimi mesi. Il nome di Renato risuonerà anche allora, indelebile in chi lo ha amato.