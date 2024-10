La Pro Patria recupera il Caldiero col rigore di Beretta ma non completa la rimonta

Caldiero Terme – Pro Patria termina 1-1. A Verona padroni di casa subito in vantaggio con Marras appena dopo il 15′. La doccia fredda comporta la reazione dei tigrotti: nella ripresa Beretta conquista e trasforma un calcio di rigore facendo espellere Molnar, ma l’affondo dei bianco-blu non va in porto nonostante la superiorità numerica. L’1-1 è sesto risultato utile consecutivo per la Pro Patria, che dopo i successi su Clodiense e Lecco, trova il sesto pareggio della stagione e sale a 12 punti.

