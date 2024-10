Colombo: “Partita che ci dà la consapevolezza di essere dentro il campionato”

COLOMBO 1 – Andiamo via con delle certezze e con l’amaro in bocca. Perché potevamo portare a casa questa vittoria. Il primo tempo è stato equilibrato: abbiamo avuto occasioni sia noi, che noi i nostri avversari. Abbiamo sbagliato un po’ troppo all’inizio del primo tempo, con due, tre errori nostri. Il campo non ha aiutato la partenza dal basso e siamo scivolati abbastanza. Credo che nonostante le nostre grosse occasioni ci sia mancato qualcosina. Nel secondo tempo abbiamo invece subito preso in mano la partita e le occasioni le abbiamo avute.

COLOMBO 2 – Nel secondo tempo abbiamo provato anche qualcosa di inedito per noi, la difesa a 4, con Pitou e Terrani in campo dietro le due punte. Non siamo riusciti a muovere sempre bene la palla e trovare tra le linee Pitou, che poteva diventare fastidioso per loro che si erano messi 4141.

COLOMBO 3 – Andiamo via con la sicurezza di essere “dentro” il campionato e poterci giocare tutte le partite. Di cose positive ne ho viste tante: la voglia di raggiungere il risultato, i calci d’angolo battuti bene in cui siamo stati pericolosi. Siamo stati partiti col 352, senza Ferri che non stava benissimo e ci siamo dovuti un po’ adattare. C’è rammarico per non aver vinto la partita, dobbiamo ritrovare la cattiveria sotto porta. Testa alla prossima, dobbiamo continuare a lavorare con la testa giusta.

BERETTA 1 – Sono contento del secondo goal, sono contento che ha portato punti. La partita è stata combattuta e su questi cambi è facile perdere. Siamo stati bravi a pareggiarla. Potevamo anche vincerla, ma è stato importante non perdere e continuare la striscia positiva.

BERETTA 2 – Dobbiamo ripartire dallo spirito del gruppo. In settimana serve lavorare bene in vista della partita di venerdì prossimo.