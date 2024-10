La proposta: “Sconti sulla Tari per le giovani coppie che vivono a Varese”

Il capogruppo del “Polo delle Libertà” in Consiglio comunale, Luca Boldetti, ha depositato una mozione con la quale propone di ridurre la TARI per le giovani coppie che risiedono nel comune di Varese e per coloro che hanno uno o più figli.

«L’inverno demografico che sta attraversando l’Europa, l’Italia, e anche la nostra città, non può lasciarci indifferenti – afferma Boldetti – e per questo credo che chiunque sia impegnato nella Cosa Pubblica, a qualsiasi livello, debba darsi da fare per contrastare questa grave emergenza della nostra epoca, forse superiore anche a quella dei cambiamenti climatici. Per questo, nel nostro piccolo, a livello di politiche locali, dobbiamo trovare nuovi strumenti e misure per favorire le giovani coppie e la natalità, per contrastare il graduale invecchiamento della popolazione residente e per ridurre le continue emigrazioni di giovani.»

La proposta di Boldetti riguarda la Tassa sui rifiuti perché «è una delle poche tasse, o meglio tariffe, sulla quale il Comune ha potestà regolamentare e che incide in maniera sostanziale sulle tasche di tutte le famiglie. Solamente l’addizionale IRPEF avrebbe avuto le medesime caratteristiche, ma con un impatto decisamente minore.» Nel dettaglio, la mozione dell’esponente di centrodestra propone che il Comune di Varese applichi una riduzione sulla parte fissa e variabile della TARI per l’abitazione occupata da giovani famiglie e coppie di età media inferiore a trent’anni, ma che questa soglia anagrafica per ottenere gli sconti si innalzi gradualmente per ogni figlio in più della coppia, fino ai trentacinque anni di età media.

«Sono consapevole che i problemi legati all’inverno demografico e alla fuga dei giovani non si possano risolvere con uno sconto sulla TARI, ma da qualche parte bisogna pur cominciare e ognuno deve metterci del suo: questa è una piccola azione concreta, cui ne farò seguire altre. L’auspicio sincero – conclude Boldetti – è che in Consiglio ci possa essere una discussione orientata al fine di questa mozione e, laddove ci fossero proposte migliorative o altre idee, vengano fatte nel supremo interesse di Varese e del nostro futuro.»