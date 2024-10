La Settembrini aderisce a Bike&Walk: bimbi a scuola a piedi anche con la pioggia

Alla primaria Settembrini di Velate il pedibus è ormai una tradizione che si rinnova ogni anno e che coinvolge decine di bambini e le loro famiglie nella scelta di andare a scuola a piedi ogni mattina.

Ma quest’anno la partenza ufficiale del Pedibus nella mattinata di oggi, giovedì 3 ottobre ha avuto una valenza speciale, per l’adesione dal Bike&Walk promosso dalla Provincai di Varese in occasione della Settimana europea della mobilità sostenibile e perché l’iniziativa ha riscosso successo, nostante la pioggia.

Galleria fotografica Il Pedibus a Velate riparte sotto la pioggia 4 di 7

Ordinati e colorati sotto i loro ombrelli variopinti, i bambini in fila indiana hanno raggiunto la scuola a piedi, accompagnati nel tragitto dai genitori volontari.

Una volta in classe hanno poi partecipato a diverse attività e laboratori sui benefici della mobilità sostenibile, anche sulla qualità dell’aria e in termini di riduzione dell’inquinamento ambientale.

“Con proposte differenti in base alle età, i bambini hanno potuto ragionare sull’importanza delle azioni personali per diminuire la quantità di CO2 immessa nell’aria – raccontano le insegnanti Teresa, Luciana, Nadia, Rosalba, Lilly e Paola – Azioni semplici come andare a piedi a scuola, facendo anche solo un breve tragitto, come abbassare nelle case anche solo di 1° il termostato dei termosifoni, come mangiare tutto quello che si cucina. Tante piccole azioni che però, unite tutte insieme, possono fare la differenza”.

In particolare la classe quinta ha preparato il lenzuolo bianco da mettere fuori dalla classe per tutto l’anno scolastico per verificare se davvero l’aria è inquinata.

La classe terza invece è impegnata in un lavoro di comunicazione per spiregare a chi passa davanti alla scuola quanto i bambini fanno e quanto hanno capito sull’importanza del pedibus.

Infine le classi prima e seconda faranno dei lavori di educazione stradale per capire cosa dicono i segnali stradali e sull’importanza di rispettarli .

Le diverse attività sono promosse nel solco di Bike&Walk, il progetto ideato dalla Provincia di Varese per sensibilizzare e coinvolgere studenti e famiglie nell’attivazione di percorsi pedibus e bicibus per limitare l’uso delle auto private di mamma e papà. Con un triplice obiettivo: migliorare la scurezza a ridosso delle scuole, ridurre l’impatto ambientale dei trasporti e snellire il traffico nelle ore di punta.