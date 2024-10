L’associazione “Volontari del Villaggio del Fanciullo di Morosolo ODV” cerca volontari

L’associazione “Volontari del Villaggio del Fanciullo di Morosolo ODV” è alla ricerca di volontarie e volontari desiderosi di offrire il proprio tempo e supporto agli ospiti del Villaggio del Fanciullo di Morosolo.

Il loro contributo è fondamentale per garantire un ambiente familiare e accogliente, facilitando la gestione della quotidianità e rispondendo alle esigenze di chi vive al Villaggio.

L’associazione “Volontari del Villaggio del Fanciullo di Morosolo” ha lo scopo di inserire in organico personale volontario a supporto di educatori e educatrici per le attività interne ed esterne al Villaggio. La loro introduzione avviene dopo una valutazione che si svolge tramite dei colloqui. Le volontarie e i volontari vengono coinvolti in diverse tipologie di attività a sostegno del servizio primario di accoglienza: aiuto compiti, supporto alle case, accompagnamenti, laboratori creativi con i bambini e con le mamme, aiuto durante le attività quotidiane. Sono previsti inoltre periodicamente dei momenti formativi.

In particolare le fasce orarie in cui il Villaggio cerca sostegno sono:

Sabato e domenica: disponibilità per l’intera giornata

Mattina: dalle 7:00 alle 9:00

Pomeriggio e sera: dalle 18:00 alle 22:00

Lunedì – venerdì (ora di pranzo): dalle 12:00 alle 14:00

Chiunque fosse interessato può scrivere alla mail volontari@villaggiodelfanciullodimorosolo.it o mandare un messaggio al seguente numero di cellulare 347/98.36.241.