Laveno, sentirsi bene con 10 Spri(n)tz

Torna a colorare le sponde del Lago Maggiore la “10 SPRInTZ a Laveno”, gara podistica giunta già alla sua terza edizione. Domenica 6 ottobre si corre sul percorso panoramico da Cerro a Laveno, andata e ritorno.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Laveno Mombello, rappresenta l’evento clou di questo 2024 per SPRInTZ Running Laveno, l’associazione sportiva dilettantistica affiliata Uisp che dall’inizio del 2022 mette in moto, anzi meglio “mette in corsa”, non solo gli sportivi lavenesi ma anche diversi atleti dei comuni limitrofi.

Nuova edizione nel rispetto di una tradizione ormai consolidata ma non priva di novità. I primi 150 iscritti, oltre all’ormai iconica bottiglietta di “spritz zero”, riceveranno infatti in dono anche un paio di manicotti tecnici brandizzati SPRInTZ, gadget esclusivo realizzato per l’occasione. Le sorprese non finisco qui: per la prima volta i runners avranno a disposizione a fine competizione un servizio di massaggio sportivo messo a disposizione da Health Project Studio di Laveno.

Si parte alle ore 9:00 da Cerro per affrontare un percorso di circa 8 chilometri, rapido e pianeggiante, che porterà i partecipanti fino a Laveno, sempre costeggiando il lago. Dopo una serie di varianti panoramiche, li ricondurrà nel borgo di Cerro dove affronteranno gli ultimi metri su ciottolato e taglieranno il traguardo. Una corsa all’insegna della sportività e del divertimento, dove spiccherà il blu, colore sociale di SPRInTZ Running Laveno, un evidente richiamo ad un rapporto simbiotico tra l’associazione e il “suo” lago. La gara è adatta a sportivi di ogni livello e, previo consenso dei genitori, è aperta anche ai minori.

Dopo l’arrivo, oltre al già citato “spritz zero”, rinfresco per tutti. L’iniziativa riscuote un apprezzamento crescente da parte dei commercianti lavenesi, che contribuiranno garantendo svariati premi ai migliori classificati divisi per categorie.

A questo punto manca solo un’informazione di non secondaria importanza: come iscriversi? Attraverso la piattaforma ENDU cliccando su QUESTO LINK, al costo di 10 euro, oppure in presenza sabato 5 ottobre dalle 16 alle 18 in piazza caduti del lavoro a Laveno o direttamente domenica 6, a partire dalle 8.00, a Cerro.

Mirko Correggioli

SPRInTZ Running Laveno