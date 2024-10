Lavori di manutenzione sull’A8 Milano-Varese: chiusure notturne tra Legnano e Gallarate l’8 e 9 ottobre

Sulla A8 Milano-Varese e sul Ramo di allacciamento A36 Pedemontana Lombarda, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22:00 di martedì 8 alle 5:00 di mercoledì 9 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: sulla A8 Milano Varese, sarà chiuso il tratto compreso tra Legnano e Gallarate, verso Varese. Si precisa che lo svincolo di Legnano sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni – Varese e Milano.

Saranno inoltre chiusi gli svincoli di Castellanza e Busto Arsizio, in entrata verso Varese; si ricorda la chiusura dello svincolo di Castellanza, in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore.

In alternativa, si consiglia:

-per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Legnano, percorrere la viabilità ordinaria: SP527 Bustese verso Legnano, SS33 del Sempione in direzione Castellanza-Busto Arsizio-Gallarate ed entrare in A8 a Gallarate;

-per la chiusura dell’entrata di Legnano, Castellanza e Busto Arsizio verso Varese: Gallarate;

-per la chiusura dell’entrata di Legnano verso Milano: entrare allo svincolo di Origgio Uboldo sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, in direzione A8/Milano e proseguire poi in A8, in direzione del capoluogo lombardo.

Sulla A36 Pedemontana Lombarda, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A8 Milano Varese, per chi proviene da Lentate sul Seveso ed è diretto verso Varese. In considerazione della chiusura, nella stessa notte, dell’uscita di Castellanza, per chi proviene da Varese, dopo la deviazione obbligatoria sulla A8 Milano-Varese verso Milano, uscire a Legnano, immettersi sulla SS33 del Sempione verso Castellanza-Busto Arsizio-Gallarate ed entrare in A8 a Gallarate.