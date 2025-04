La denuncia dei vigili del fuoco: “Olimpiadi alle porte, ma mancano i fondi per l’organizzazione del dispositivo di soccorso“

Mancano ormai pochi mesi all’attesissimo appuntamento con le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, un evento di portata mondiale che vedrà la Lombardia e l’Italia intera sotto i riflettori. “Tuttavia, mentre tutti si preparano a celebrare sport e spettacolo, i Vigili del Fuoco – tra i protagonisti imprescindibili nella gestione del soccorso e delle emergenze – navigano nel buio più totale“. La Fns Cisl Lombardia denuncia con preoccupazione una situazione paradossale e, a tratti, tragicomica: nessun fondo è stato ancora stanziato per il potenziamento del dispositivo di soccorso in vista dell’evento olimpico.

“Eppure, già un anno fa, erano stati richiesti investimenti chiari e mirati per: – coprire le indennità e gli straordinari del personale, – implementare un adeguato piano di formazione e addestramento, – organizzare esercitazioni su scenari complessi, – aggiornare mezzi e attrezzature fondamentali per l’efficienza operativa.

«Siamo a pochi mesi dall’inizio delle Olimpiadi e non c’è stato alcun segnale concreto – afferma Monica Martelli, Segretaria Regionale della Fns Cisl Lombardia – Nessun euro stanziato, nessuna pianificazione, nessun acquisto. E il tempo per intervenire utilmente sta per scadere».

Una situazione che rischia di compromettere la sicurezza di cittadini, atleti, turisti e operatori, e che svilisce il ruolo di chi, con professionalità e sacrificio, garantisce ogni giorno interventi tempestivi ed efficaci.

«Non possiamo permettere che una manifestazione di tale rilevanza venga affrontata con l’improvvisazione – continua Martelli – Servono risposte immediate. Chiediamo al Governo e agli enti locali di attivarsi con urgenza per dare ai Vigili del Fuoco ciò di cui hanno bisogno per operare in sicurezza ed efficienza».

La Fns Cisl Lombardia «non resterà a guardare e continuerà a denunciare ogni mancanza affinché la sicurezza non venga lasciata all’ultimo minuto. Le Olimpiadi devono essere un’occasione di orgoglio per il Paese, non una corsa contro il tempo a discapito di chi lavora per proteggerlo».