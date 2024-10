Legnano Basket vince nel finale il super-derby contro Saronno (78-75)

Legnano Basket – Robur Saronno 78-75 (25-23; 39-37; 51-49)

Legnano: Scali 15, Raivio 23, Sovero 8, Oboe 3, Mastroianni 8, Colomb, Fernandez, Gallizzi 7, Agostini 8, Quarisa 6, Lavelli, Consolandi. Coach, Piazza

Saronno: Maspero 12, Negri 5, Beretta 16, Quinti 19, Masini 7, Tolotti, Mariani, Pellegrini 8, De 2, Giulietti 6, Tresso, Canton. Coach, Gambaro

Arbitri: Filippo Giovagnini (Torino) Marcello Martinelli (Brescia)

Soltanto nel finale Legnano Basket è riuscito a spuntarla contro un’agguerrita Robur Saronno (78-75), in un partecipato PalaBorsani di Castellanza. «Un derby molto caldo – ha commentato comunque fiducioso coach Paolo Piazza -. L’abbiamo spuntata con i nervi saldi degli ultimi secondi. Complimenti a Saronno che ha dimostrato di poter stare ad un buon livello in questo campionato. Se andiamo avanti aggiustando un po’ il tiro sono convinto che possiamo proseguire bene raggiungendo i nostri obiettivi».

Una vittoria importante quella conquistata da Legnano che, in fiducia, ora dovrà pensare alla prossima sfida in casa contro Vicenza, domenica 6 ottobre. «Complimenti a Saronno – ha precisato a fine partita anche il gm Maurizio Basilico -. Hanno fatto una bellissima partita. Sapevamo che era una squadra che poteva metterci in difficoltà e così è stato: hanno giocato una bella pallacanestro. Per noi era importante vincere in casa e prendere fiducia. Potevamo giocare meglio… ma è andata bene così soprattutto perché tra tre giorni avremo di nuovo in casa Vicenza. L’obiettivo è mantenere la striscia positiva».

Risultati

Paffoni Fulgor Basket Omegna – Logiman Pall. Crema 92-76

Moncada Energy Agrigento – UP Andrea Costa Imola 70-69

Rucker San Vendemiano – Infodrive Capo d’Orlando 80-86

TAV Treviglio Brianza Basket – Bakery Basket Piacenza 95-73

Blacks Faenza – Virtus Ragusa 105-96

Fiorenzuola Bees – Civitus Pall Vicenza 83-73

SAE Scientifica Legnano – AZ Pneumatica R. Saronno 78-75

Gemini Mestre – Neupharma Virtus Imola 85-64

Foppiani Fulgor Fidenza – LuxArm Lumezzane 58-66

Rimadesio Desio – Novipiù Monferrato Basket rinviata al 23/10

Classifica: Legnano, Faenza, Treviglio, Lumezzane e Capo d’Orlando 4 punti; Monferrato, Desio, Omegna, Agrigento, Mestre, Crema, Fiorenzuola, Costa Imola, Virtus Imola 2; Fidenza, San Vendemmiano, Piacenza, Ragusa, Saronno e Vicenza 0

Desio e Monferrato una gara in meno

La diretta

Primo quarto 25-23 – Inizio a rilento per Legnano che dopo i primi minuti ha scaldato i motori ed ha raggiunto e superato Saronno chiudendo il quarto con scioltezza a +3 punti (25-22)

Secondo quarto 39-37 – Non è stato un brillante quarto per Legnano che non è mai riuscita a stare seriamente avanti. Saronno più volte ha sorpassato i Knights che, dopo diversi errori sotto canestro, sul finale del tempo sono riusciti a passare avanti di due punti.

Terzo quarto 51-49: Un rientro in campo complicato per Legnano che anche in questo quarto ha faticato contro un’agguerrita Saronno che è sempre stata incollata ai biancorossi. Solo un’azione decisiva sul fil di sirena realizzata da Agostini ha permesso ai Knights di chiudere a +2

Ultimo quarto 78-75: Punto a punto con Saronno che è sempre stata lì dietro alle spalle di una Legnano un po’ in affanno.

