L’Elpis ASD Beato Samuele di Varese celebra i 50 anni di attività

Un fine settimana di eventi sportivi e comunitari è in programma a Biumo Superiore e Biumo Inferiore in occasione dei 50 anni dell’Elpis ASD Beato Samuele. L’iniziativa si aprirà venerdì 25 ottobre con un incontro speciale presso l’oratorio di Biumo Superiore alle 21:00. Protagonista dell’evento sarà Nicolò Mannion, playmaker della Pallacanestro Varese e della Nazionale Italiana. A moderare l’incontro sarà Antonio Franzi, giornalista sportivo.

Le celebrazioni proseguiranno domenica 27 ottobre a Biumo Inferiore, con la Santa Messa delle 11:00 presso la chiesa, presieduta da don Maurizio Cantù, alla quale parteciperanno atleti e allenatori dell’Elpis.

Alle 12:30 ci sarà un pranzo comunitario presso l’oratorio di Biumo Inferiore, con un menù tradizionale che prevede pasta alla bolognese o alle verdure, spezzatino di pollo alla cacciatora con patate al forno e dolce condiviso. Il costo sarà di 12 € per gli adulti e 8 € per i ragazzi (under 12), con bevande incluse. Per partecipare è necessario prenotarsi entro mercoledì 23 ottobre al numero 3887348995 via WhatsApp.

La giornata si concluderà con una partita di calcio alle 15:00 e una preghiera finale alle 16:30.