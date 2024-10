Lite in autostrada a Gallarate. Un uomo finisce in ospedale

Una lite in autostrada finisce con un uomo all’ospedale. È accaduto nel pomeriggio di oggi, domenica, lungo l’A8 in direzione Milano, all’altezza dell’innesto con l’A36 Pedemontana. Attorno alle 15,45 è arrivata la chiamata al 112 in cui si segnalava un’aggressione ai danni di un 33enne che ha richiesto l’intervento di un’ambulanza.

Insieme all’ambulanza è arrivata una pattuglia della Polizia Stradale di Novate che ha ricostruito l’accaduto. La vicenda non è chiara e l’unica certezza è che la vittima è stata poi trasportata in ospedale con ferite lievi.

Agli agenti della stradale ricostruire l’episodio violento avvenuto lungo l’autostrada, all’altezza di una piazzola di sosta.