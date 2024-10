“Lo stato dell’avvocatura in epoca di riforme“, convegno a Varese

Queso pomeriggio, 2 ottobre 2024, dalle 15:00 alle 18:00, si terrà presso il Salone Estense di Varese, in Via L. Sacco 5, il convegno dal titolo “Lo stato dell’avvocatura in epoca di riforme”. L’incontro vedrà la partecipazione dei Presidenti del Consiglio Nazionale Forense e di Cassa Forense, con l’obiettivo di aprire un dialogo sullo stato attuale dell’avvocatura e le sfide che essa affronta nell’attuale contesto di riforme.

Programma e interventi

Il programma prevede i saluti istituzionali da parte delle seguenti autorità:

Sindaco di Varese , Avv. Davide Galimberti

, Avv. Presidente del Tribunale di Varese , Dott. Cesare Tacconi

, Dott. Procuratore della Repubblica di Varese , Dott. Antonio Gustapane

, Dott. Presidente Ulof, Avv. Giovanni Rocchi

Seguiranno gli interventi delle principali figure dell’avvocatura:

Avv. Francesco Greco , Presidente del Consiglio Nazionale Forense

, Presidente del Avv. Valter Militi , Presidente di Cassa Forense

, Presidente di Avv. Carlo Battipede, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Varese

Crediti formativi

L’evento, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Varese, garantirà il riconoscimento di 3 crediti formativi in materia obbligatoria.

Questo incontro rappresenta un’importante occasione per avvocati e professionisti del settore giuridico per approfondire le implicazioni delle riforme in corso e riflettere sul futuro della professione forense in Italia.