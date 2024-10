Luino ricorda il filosofo Giovanni Reale nel decennale della scomparsa

La città di Luino onora la memoria di Giovanni Reale, eminente filosofo e storico della filosofia, a dieci anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 15 ottobre 2014.

Sabato 9 novembre alle 15:30, presso Palazzo Verbania, si terrà un convegno a lui dedicato, che riunirà colleghi e amici del grande intellettuale.

L’evento offrirà un’occasione unica per riflettere sull’eredità di Reale e per ricordare il suo contributo fondamentale alla filosofia e alla divulgazione del pensiero classico.

L’incontro sarà strutturato in due sessioni tematiche che approfondiranno i diversi aspetti della vita e dell’opera di Giovanni Reale:

Prima sessione: “Il divulgatore”

In questa parte si esplorerà il ruolo di Reale come interprete e divulgatore della filosofia, capace di rendere accessibili temi complessi al grande pubblico. Interverranno:

Mario Andreose, giornalista e presidente de La Nave di Teseo

Roberto Radice, docente presso l’Università Cattolica di Milano

Armando Torno, giornalista e saggista, che parteciperà da remoto

Seconda sessione: “Il maestro e l’amico”

Questa sessione sarà un momento intimo di condivisione, in cui amici e colleghi ricorderanno Giovanni Reale come persona e mentore. Prenderanno la parola:

Elisabetta Cattanei, Università Cattolica di Milano

Enzo Cicero, Università di Messina

Nicoletta Scotti, Università Cattolica di Milano

L’evento è aperto al pubblico fino a esaurimento posti e si propone non solo come un omaggio al filosofo, ma anche come un’occasione per promuovere un dialogo su alcuni temi essenziali della filosofia antica, cara al pensiero di Giovanni Reale.

Enrico Bianchi, sindaco di Luino: «Siamo onorati di poter celebrare la memoria e l’eredità intellettuale di Giovanni Reale, una delle figure più eminenti della filosofia e della cultura contemporanea il cui nome è legato a Luino. A dieci anni dalla sua scomparsa, la comunità si riunisce per ricordare non solo il grande filosofo, ma anche l’uomo che ha dedicato la sua vita alla ricerca e alla divulgazione del pensiero classico, rendendo la filosofia accessibile e viva. Il convegno che si terrà a Palazzo Verbania rappresenta un’occasione speciale per riflettere sull’impatto del lavoro di Reale e sul contributo insostituibile che ha lasciato alla filosofia. Sarà un momento di condivisione con la partecipazione di colleghi e amici che ci guideranno in un percorso di approfondimento, arricchito da due sessioni tematiche dedicate ai diversi aspetti della vita e dell’opera di Giovanni Reale. Invito tutta la cittadinanza a partecipare a questo evento che rende omaggio a un intellettuale di straordinario valore».