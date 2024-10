MacBook “smarrito” all’ospedale di Varese: la proprietaria cerca aiuto

Una nostra lettrice ha segnalato lo “smarrimento” del suo MacBook Air, lasciato sbadatamente sulle sedie davanti alle macchinette automatiche situate tra il centro esami pre-ricovero e gli ambulatori di urologia, al piano terra del padiglione vecchio centrale dell’Ospedale di Circolo di Varese.

Il computer, che era custodito in una custodia grigia chiara insieme al caricatore e una memoria esterna, è stato dimenticato intorno alle 13:15 di oggi martedì 15 ottobre.

La lettrice si era allontanata momentaneamente per prendere un caffè e, al suo ritorno, purtroppo non ha più trovato il dispositivo. Il MacBook è bloccato e, una volta aperto, visualizza un messaggio con il suo numero di contatto. Nonostante questo, al momento non risulta che sia stato acceso.

Chiunque avesse informazioni o avesse ritrovato il computer è invitato a contattarla. È prevista una ricompensa per chi riuscirà a restituire il dispositivo. Se avete visto o recuperato il MacBook, vi preghiamo di contattare direttamente la proprietaria per facilitare il suo ritrovamento a questo indirizzo mail: gyasi.rr@outlook.com