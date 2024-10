Mastini, via al ciclo di fuoco: in via Albani arriva un Feltre in gran forma

Nel giorno del “riposo della lepre” – il Caldaro imbattuto osserverà il turno di pausa – alla Acinque Ice Arena va in scena il primo esame di grande spessore per i Mastini. I gialloneri ospitano (sabato 19 ottobre, ore 18,30) il Feltre che nel primo scorcio di campionato non ha solo confermato di essere squadra valida ma si è addirittura proposto come seconda forza della IHL. (foto in alto: un match dei playoff dello scorso anno)

Sette partite, sei vittorie e una striscia aperta di cinque successi consecutivi, tutti da tre punti: questo il ruolino della formazione veneta affidata al coach ceco Martin Ekrt che ha avuto un solo passaggio a vuoto, alla seconda giornata sul ghiaccio del Fassa. Per il resto, percorso netto con l’accoppiata formata dal finlandese Korkiakoski e dal ceco Kadlec che hanno letteralmente dominato il gioco: 21 punti per il primo, 20 per il secondo che ha anche saltato una partita per squalifica.

Se a essi aggiungiamo l’apporto del solidissimo Foltin (veterano IHL a 26 anni, già 16 punti per lui), dei due Dall’Agnol e dell’ucraino Lytvynov, troviamo una formazione seconda solo all’Aosta per gol segnati e al Caldaro per differenza reti, segno che anche la difesa a protezione di Manfroi (e Bortoli) è di primo piano per questo torneo.

I Mastini hanno potuto prepararsi con calma all’appuntamento, dopo essersi leccati le ferite per il brutto ko di Torre Pellice: i gialloneri infatti hanno riposato sabato scorso e sono attesi a una prova di spessore anche perché dopo il match con i “Picchi” bellunesi arriveranno quelli con tutte le principali rivali per la parte alta della classifica. A partire dall’Aosta che attende Vanetti e soci nell’infrasettimanale di giovedì prossimo (senza lo squalificato Mazzocchi) per proseguire con Alleghe, Pergine, Caldaro e Appiano.

Glavic dovrebbe ritrovare l’estro e l’esperienza di Marco Franchini, assente negli ultimi due turni, mentre resterà ai box il giovane Fornasetti. Ma soprattutto dovrà ridare al Varese quella continuità di rendimento che era mancata al “Cotta Morandini”, per evitare quei black out che avevno costretto Perla agli straordinari e che, alla fine, erano costati carissimi. In via Albani è atteso un pubblico importante, la partita è affidata alla direzione di De Col e Rivis assistiti da Brenna e Pignatti). Aggiornamenti sul punteggio su VareseNews all’interno del liveblog sportivo dedicato principalmente al basket.