Mozione di sfiducia per il sindaco Airoldi, le minoranze all’attacco della Giunta di Saronno

I gruppi di minoranza in Consiglio comunale a Saronno hanno depositato questa mattina in segreteria una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Augusto Airoldi, aprendo di fatto un nuovo – e forse decisivo – capitolo della crisi politica che in queste settimane sta bloccando il Comune, dopo il rinvio del Consiglio comunale del 26 settembre per la mancanza del numero legale e la mancata approvazione del bilancio consolidato.

A firmare la mozione gli 11 consiglieri di Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Obiettivo Saronno. Mancano le firme dei due consiglieri indipendenti Marta Gilli e Giuseppe Calderazzo, più che mai ago della bilancia per il futuro dell’Amministrazione Airoldi.

«Il sindaco ha perso la maggioranza e non riesce più a garantire il voto del Consiglio comunale – dice Angelo Veronesi segretario cittadino della Lega – Dice che se cade la Giunta la città si blocca, ma di fatto è già bloccata, e da mesi. Obiettivo della nostra iniziativa è anzi quello di sbloccare la situazione, così da andare a votare già in primavera e far uscire Saronno dall’inerzia amministrativa in cui è piombata».

La mozione dovrà essere portata in Consiglio comunale, secondo quanto previsto dalla legge, in un periodo che da da un minimo di 10 giorni a un massimo di 30. Dunque il termine massimo è fissato al 9 novembre.

Cosa succederà nel frattempo è tutto da vedere. Per approvare la mozione serve la maggioranza assoluta, dunque 13 voti: i consiglieri di opposizione sono 11 e ancora una volta a decidere saranno, a meno di ulteriori defezioni tra le fila della maggioranza, i voti dei due consiglieri indipendenti Marta Gilli e Giuseppe Calderazzo.