Nuovi parcheggi a Bolladello e Peveranza. Ma via le auto in sosta da via Bertani

Le frazioni di Bolladello e Peveranza a Cairate, in particolare quest’ultima, hanno da sempre una criticità legata alla carenza di parcheggi nei centri storici. E ora il Comune mette in ordine la situazione, predisponendo anche nuove aree di sosta.

«Con il nuovo PGT, approvato lo scorso mese di dicembre 2023, sono state identificate delle aree idonee per la creazione di zone destinate a parcheggio – spiega la sindaca Anna Pugliese – e con l’ultima variazione di bilancio sono state stanziate le risorse necessarie per la progettazione e la realizzazione di tali opere.

Nello specifico saranno realizzati nuovi parcheggi in via Lodi a Peveranza e in via Don Andrea Azimonti a Bolladello. «La volontà è che queste nuove aree di sosta saranno pronte entro la fine del primo semestre del 2025. Questi interventi permetteranno in particolare a Peveranza di avere un numero considerevole di parcheggi nel suo centro storico».

Se da un lato arrivano nuovi parcheggi, nella frazione di Peveranza a Cairate è stato regolamentato il divieto di sosta in via Bertani. «Si evidenzia che per il calibro di quella strada era già obbligatorio il divieto di sosta in quanto via a doppio senso di circolazione. La necessità di regolamentare il divieto è derivata a seguito di due esposti ricevuti che hanno messo in evidenza la irregolarità della strada».