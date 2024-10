Nuovo scossone in maggioranza a Cassano, Roberto Saporiti esce dalla Lista Civica

Roberto Saporiti lascia la lista civica Poliseno-Ottaviani, «a causa di insanabili divergenze di opinioni». Un passo che era nell’aria e che – a due anni dalle elezioni – rende più traballante la maggioranza che a Cassano Magnago sostiene il sindaco Pietro Ottaviani.

Saporiti ha protocollato il suo passo indietro, specificando che «non sarà più facente parte

parte della lista Civica Poliseno Ottaviani Sindaco e dall’attuale maggioranza». Ma ovviamente rimane in consiglio comunale, forte del consenso del 2022.

Ed è un problema per Ottaviani, perché la sua amministrazione ora conta su una maggioranza risicatissima o da confermare con attenzione di volta in volta. Cosa farà Saporiti? «Non vado certo con la sinistra né con Forza Italia né con la Lega, me la ricordo bene la campagna elettorale di due anni fa» chiarisce subito.

Però al contempo rimane anche quella chiara dichiarazione: non farà più parte della maggioranza.

Ma su cosa si è prodotta la rottura? «All’interno c’è sempre stata un po’ di difficoltà, ma ora non ce la faccio più» dice Saporiti. Questione di metodo più che di merito di singole questioni: «Non condivido il modo di lavorare soprattutto il modo l’arroganza di certi assessori, i continui scontri dettati anche dalla tensione, che non hanno portato a nulla».

Fuori dalla maggioranza ma non allineato con le altre forze di minoranza, Saporiti si porrebbe come indipendente, affiancando quindi Daniele Mazzucchelli, altro fuoriuscito dall’esperienza civica (tanto per fare un esempio recentissimo: Mazzucchelli si è mosso con pezzi di minoranza per chiedere una commissione speciale sul gran pasticcio Sieco). E a questo punto la maggioranza rimarrebbe con un margine risicatissimo di autosufficienza, nove voti (cinque della Civica Poliseno, tre di Progetto32 e uno di Fratelli d’Italia) contro otto.