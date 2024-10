Olgiate Olona riceve premiata per la qualità architettonica del Palazzetto dello Sport

Il Comune di Olgiate Olona ha ottenuto una menzione speciale per la qualità architettonica nella categoria “Impianti Sportivi” al premio “I Luoghi per lo Sport”, promosso da IN/Arch Piemonte, Etica e Sport e il Politecnico di Torino. Il riconoscimento è stato ritirato dall’Assessore al Territorio Ketty Saija e dal Capo Settore Tecnico Marco Cerana durante la cerimonia tenutasi il 18 ottobre a Torino.

Il Palazzetto dello Sport, inaugurato nel 2024 e progettato dall’architetto Giulia de Appolonia, è stato premiato per la sua capacità di valorizzare gli spazi pubblici e promuovere l’attività sportiva. Il Sindaco Giovanni Montano ha sottolineato come la struttura rappresenti un’opportunità per la comunità, promuovendo l’inclusione e lo sport nel territorio.

Il Palazzetto dello Sport di Olgiate Olona è stato inaugurato nel 2024 e la settimana scorsa è stata teatro della prima vittoria in campionato serie C del Progetto Ma.Go. che gestisce l’impianto.