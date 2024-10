Oltre 400 “aquilotti” a canestro in 112 partite: via alla VBS Cup

Centododici partite in tre giorni e mezzo. Una macchina organizzativa di oltre 50 persone che permetterà a 420 bambini nati tra il 2014 e il 2015 di scendere in campo, divertirsi, fare esperienza nel basket e nella vita. Sono questi i numeri della terza “VBS Cup”, dove l’acronimo sta per Varese Basket School, la giovane società fondata da Martino Rovera e Marco Passera che in pochi anni di attività ha raccolto un bacino notevole di bambini nell’ambito del minibasket.

Il torneo scatterà nel pomeriggio di giovedì 31 ottobre per concludersi domenica 3 novembre, con la finale organizzata al Palazzetto di Malnate dove si ritroveranno i mini-giocatori (la categoria si chiama Aquilotti) di tutte le 32 squadre partecipanti. Un numero record per una manifestazione che nel 2022 iniziò con 20 formazioni poi divenute 24 lo scorso anno, quando si giocò nel ponte dell’Immacolata.

«Abbiamo gettato le basi del torneo ad aprile e quando abbiamo capito che le partite sarebbero state 112 ci siamo un po’ scossi – scherza Francesco Abbiati – Però ci siamo rimboccati le maniche e grazie a tanti aiuti da parte dello staff, dei genitori e degli sponsor siamo pronti a cominciare». Tre le formazioni straniere, tutte “espressione” di club che a livello senior disputano l’Eurolega: Barcellona, Alba Berlino e Olympiacos. E poi nel menu ci sono tante società di alto livello in Italia (sei quelle di Serie A) e un bel numero di realtà locali.

Ne uscirà un torneo itinerante, con otto gironi da quattro squadre ciascuno e una centrifuga di partite sui campi di Valle Olona e Pellico a Varese, di via Libia e Palazzetto a Malnate, di Gavirate e di Arcisate. La formula prevede che le prime due di ogni gruppo si qualifichino per i playoff (ottavi, quarti, semifinale e finale) e che le terze e le quarte disputino un tabellone di classificazione: tutte le squadre quindi giocheranno ben sette partite in poche ore.

La VBS Cup ha poi una dedica speciale, è infatti intitolata ad Aldo Monti, una scelta decisa da parte dei responsabili come spiega Martino Rovera. «Per tutti noi Aldo è stato riferimento in tante cose: da istruttore, dirigente, segretario, amico. Lo abbiamo voluto ricordare perché ha lavorato in tutte le società di Varese lasciando ovunque un buon ricordo».

Sempre Rovera ha spiegato il motivo per cui VBS si è lanciata in questa avventura: «Da istruttori di minibasket giriamo l’Italia con i nostri bambini per disputare vari tornei, una scelta che deriva dagli insegnamenti che abbiamo ricevuto da persone come Gianni Chiapparo e Gianfranco “Pino” Pinelli, facendoli nostri. Siamo convinti che per i mini-giocatori queste siano grandi esperienze sportive e umane e abbiamo voluto far diventare la VBS Cup il fiore all’occhiello della nostra società».

Anche per questo, la formula è quella dell’ospitalità in famiglia per una larga fetta delle squadre che arrivano dall’estero o da lontano. Per le altre sono stati stretti accordi con gli alberghi (“Unahotel” per i ragazzi, “Vecchia Riva” per gli allenatori) curati da Clara Castiglioni. La logistica dei pranzi, altro impegno complicato, è stata invece affidata a Paolo Lacchin. Il torneo ha il patrocinio di Regione Lombardia e il sostegno della FIP e della Camera di Commercio-Varese Sport Commission che ha ospitato la conferenza stampa di presentazione.

SQUADRE E GIRONI

GIR. ARANCIO: Alba Berlino (Ger); Mba Bassano; VBS Varese; PVL Luino

GIR. BIANCO: Sancat Firenze; Stella EBK Roma; Social Osa Milano; Robur Saronno

GIR. GIALLO: Barça Escola (Spa); Aquila Trento; Minibasket Cantù; Hub Sempione

GIR. VERDE: Olympiacos (Gre); Internat. Imola; Olimpia Milano; Laveno-Valcuvia

GIR. GRANATA: Reggiana Academy; Cmb Arona; Progetto MaGo; Varese Academy

GIR. BLU: Pontevecchio Bologna; Aurora Desio; Academy Ticino; Minibasket Gavirate

GIR. GRIGIO: Virtus Bologna; Azzurra Trieste; Basket Seregno; Malnate Bugs

GIR. VIOLA: Reyer Venezia; Minibasket Cernusco; Busto A. Lions; Varese Basketball