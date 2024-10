Oltre cinquanta pannelli fotovoltaici sul tetto della sede della Camera del Lavoro di Varese

Il tetto della sede della CGIL di Varese è stato trasformato in una risorsa per l’energia pulita: a luglio di quest’anno sono stati installati oltre cinquanta pannelli fotovoltaici, con una potenza d’impianto di 20kW, capaci di coprire circa l’80% del fabbisogno energetico dell‘edificio di via Nino Bixio a Varese. Questo passo è parte dell’impegno della CGIL di Varese nella transizione energetica, con l’obiettivo di contribuire all’abbandono dei combustibili fossili e di promuovere scelte lungimiranti e coraggiose per il futuro.

Tuttavia, il consumo interno non è l’unico orizzonte. La CGIL sta valutando la possibilità di creare una rete di scambio energetico tra produttori e consumatori, utilizzando l’energia prodotta anche nei giorni di chiusura delle Camere del Lavoro. Questo approccio è parte di una visione più ampia che abbraccia le comunità energetiche, uno strumento per combattere la povertà energetica, favorire la cittadinanza attiva e tutelare l’ambiente.

Le città, con la loro concentrazione di conoscenze e competenze, sono il punto di partenza per stringere alleanze e affrontare queste sfide cruciali per una transizione giusta e sostenibile. La Camera del Lavoro di Varese è già coinvolta in progetti a Busto Arsizio e Varese, ma si rende conto che serve fare di più. Per questo, rinnova l’appello per l’apertura di uno spazio di lavoro condiviso sul tema energetico e si dichiara disponibile a costruire una rete territoriale che promuova comunità energetiche cittadine.