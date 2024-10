Openjobmetis verso Trieste con un Mannion in più. Mandole: “Nico giocherà”

Ci sarà anche Nico Mannion sul pullman che sabato porterà a Trieste la Openjobmetis Varese, impegnata contro… se stessa, nel senso che i giuliani avversari di turno hanno in rosa ben quattro ex cui si aggiunge il GM Mike Arcieri. Il play biancorosso, al centro di un tiramolla di mercato (vedi box a fondo articolo) negli ultimi dieci giorni, è arruolabile e arruolato dal punto di vista fisico perché ha risolto quasi per intero i problemi alla caviglia infortunata a Trento.

Ed Hermann Mandole è convinto di mandarlo in campo in una partita molto difficile, cui per lo meno Varese arriva con maggiore serenità dopo aver battuto Pistoia la scorsa settimana. «Nico si è allenato per tutta la settimana e ci sarà anche se la sua assenza ci ha permesso di avere la conferma di un Librizzi che può stare in campo a lungo e con ottimi risultati. Ora sta al mio lavoro re-inserirlo e sistemare l’intera squadra, con l’inserimento di Johnson e con tutte le necessità e le qualità degli altri».

Il tecnico argentino non scioglie il nodo di chi rimarrà fuori tra i sei stranieri a causa del turnover. La presenza di Mannion potrebbe sfavorire Harris mentre tra le ali c’è sempre Brown sulla graticola dopo l’inattesa esclusione con Pistoia. Salvo intoppi dell’ultim’ora la decisione sarà comunicata direttamente domenica allo spogliatoio.

La regola è “chi non difende non gioca” anche se Mandole, su questo punto, si concede una risata («Se riguardo alcune partite rischio di non aver nessuno da convocare…») ma è chiaro che il primo pensiero sia sempre su come migliorare la retroguardia. «Non siamo preoccupati per l’attacco perché anche senza Nico siamo andati sopra quota 100. Piuttosto ci stiamo chiedendo come mai in 7-8 minuti su 40 prendiamo parziali negativi che vanificano quelli positivi colti in altre occasioni. Dobbiamo difendere meglio per tutti i 40’».

Di certo, in campo, ci sarà Jaron Johnson che dopo gli errori al tiro in partita con Pistoia ha aumentato il lavoro sulle conclusioni dall’arco. «Nino è felice di essere qui e per la prima volta in carriera è tornato in una città dove aveva già giocato. Ha bisogno di adattarsi ai compagni ma domenica non ha giocato male al di là dei numeri: ha portato cose importanti e crescerà. Non abbiamo particolare bisogno di punti in attacco, ci servono soprattutto altre cose e Nino ce le può dare».

IL PREZZO DI MANNION – Vale qui ribadire un concetto relativo al caso di mercato che ha coinvolto (e magari coinvolgerà ancora: vedremo se ci saranno rilanci) Nico Mannion. La questione è più semplice di quanto si creda: Varese (Luis Scola) ha fissato un prezzo, indubbiamente alto, per chi vuole eventualmente acquistare il giocatore. Il motivo è chiaro: Nico è giocatore di valore e se la OJM dovesse perderlo, i costi da sostenere (ingaggio di un sostituto, passaggio probabile al 6+6 con annessi contratti, tasse e perdita del premio italiani) sarebbero elevati per i biancorossi. Per quello l’offerta di Milano – dovrebbe essere arrivata a 300mila euro – è obiettivamente troppo bassa, anche perché si attesta sulla metà del prezzo stabilito da Varese. Se la distanza è questa, la trattativa non è possibile.