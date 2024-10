Operazione Blu Pulito, una domenica per il benessere del lago Ceresio

L’evento BLU PULITO 2024 punta a diffondere la coscienza e il rispetto per l’acqua dolce, rara e fondamentale risorsa minacciata dai comportamenti umani.

«Il cambiamento climatico è ormai evidente. Gli eventi meteo catastrofici sono frequenti anche lontano dalle aree tropicali. Il riscaldamento delle acque, unito agli scarichi urbani e industriali, insidia i fragili ecosistemi lacustri prealpini» spiega Guidalberto Gagliardi, istruttore di GODiving. «Non è una questione ideologica, solo di sopravvivenza: senza l’acqua dolce, le piante e gli animali terrestri non possono esistere».

Il progetto BLU PULITO è stato varato due decadi fa proprio per contribuire all’adozione di abitudini personali e aziendali che rispettino la natura, nonché per realizzare un’azione concreta che almeno tolga i rifiuti dal fondo e dalle sponde del Lago di Lugano. Gli effetti fisici non mancano: i sub hanno recuperato quintali di pneumatici, lattine, bicchieri e stoviglie, confezioni di merendine, cellulari, suppellettili e altri curiosi scarti come fucili e una bomba da mortaio.

«Abbiamo partecipato a iniziative simili per capire come muoverci, anche collaborando con Max Laudadio e la “sua” Spazzatura Kilometrica come pure con Sea Shepherd Dive. Abbiamo costruito partnership durature con il gruppo ticinese AsFoPuCe (Associazione Fondali Puliti del Ceresio) e ormai il nostro programma è rodato» precisa Oliver Casagrande di GODiving.

L’iniziativa ha valicato i confini provinciali e nazionali: decine di subacquei e di volontari “terrestri” sono arrivati anche da Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto e Canton Ticino e la manifestazione è stata coperta da importanti media.

L’azione di pulizia è però incastonata in un progetto più ampio che comprende le “immersioni a kilometro zero” con le quali GODiving conduce i subacquei alla scoperta dei meravigliosi fondali dei laghi prealpini, nonché numerose occasioni di formazione e informazione realizzate sin dal 2007 in scuole, piazze e locali pubblici allo scopo di far risaltare la bellezza degli ecosistemi di acqua dolce minacciati dall’azione antropica.

I partner sono indispensabili per ottenere la sensibilizzazione desiderata. La cornice amministrativa vedrà nuovamente il supporto e il patrocinio del Comune di Porto Ceresio e dell’Autorità di Bacino Lacuale Ceresio Piano e Ghirla. Quest’anno è atteso anche il coinvolgimento di organizzazioni del mondo subacqueo (ESA European Scuba Agency, DAN Divers Alert Network, ANIS Ambiente, Scubaportal) e di tutela ambientale (la ticinese AsFoPuCe e Neptune’s Pirates/Captain Paul Watson Foundation).

Il contributo della Consulta Giovanile di Porto Ceresio, novità del 2024, sarà importante per l’organizzazione della raccolta “su terra”, nell’assistenza logistica alle squadre subacquee e nella divulgazione sul territorio dell’iniziativa. La Consulta, ufficialmente costituita lo scorso anno, pone tra i suoi obiettivi la valorizzazione del patrimonio ambientale del proprio comune e la divulgazione in materia ecologica, per esempio nelle scuole e verso la cittadinanza, il tutto in un panorama globale di rinnovata sensibilità ambientale.

Non meno importante è l’apporto di aziende private attente alla sostenibilità: in passato BLU PULITO e GODiving sono stati sostenuti da importanti società (Brita, Green Energy, Lasi, Openjobmetis, Soprad e Tigros). Quest’anno è rinnovata la partnership con la società di M&A advisory milanese Equity Factory e con i supermercati Il Gigante, mentre SpaccioPizza di Arcisate e La Fonte del Latte di Besano rifocilleranno i volontari con i loro deliziosi prodotti.

Come si svolgerà l’iniziativa?

I subacquei, dopo un approfondito briefing introduttivo, scandaglieranno i fondali. «Il lavoro sommerso è impegnativo, perciò, preferiamo concentrarci sui primi otto metri di profondità» afferma Gagliardi.

I rifiuti ingombranti saranno assicurati a cime sospese al lungolago pensile o ai natanti di appoggio, mentre quelli più piccoli saranno raccolti in appositi secchi perforati e tratti a riva al termine dell’immersione.

I volontari terrestri, oltre a ripulire spiaggette e sponde, movimenteranno la spazzatura raccolta dai sub e la differenzieranno.

Al termine il simpatico rinfresco per i volontari con la deliziosa pizza di SpaccioPizza e l’ottimo caciocavallo impiccato con bruschetta di La Fonte del Latte.

Più siamo, più puliamo

L’appuntamento, gratuito e aperto a tutti, è per domenica 6 ottobre 2024 dalle ore 9 sul lungolago di Porto Ceresio (VA), in piazza Sant’Ambrogio. In caso di maltempo l’evento è rinviato alla domenica successiva (per informazioni e iscrizioni www.godiving.it).