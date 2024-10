Oro, argento e bronzo: il taekwondo di Samarate porta a casa sei medaglie da Manchester

Grandi risultati per lo Sporting Club Samarate al British Open di Manchester, una delle competizioni internazionali di Taekwondo più prestigiose, con oltre 500 atleti provenienti da Europa, Africa e Asia.

«Un weekend indimenticabile per gli atleti dello Sporting Club Samarate – Monti Leonardo Elio, Ferrario Luca e Vignati Roberto – guidati dal loro direttore Tecnico e Maestro Vito Monti» dicono l’assessore allo Sport Alessio Sozzi e il sndaco Alessandro Ferrazzi.

Un bottino di medaglie che conferma il valore del team samaratese a livello internazionale: nella prima giornata (categoria Forme) ci sono stati un oro per Ferrario Luca nella categoria Senior, un oro per Vignati Roberto e Argento per Monti Leonardo Elio nella categoria Junior, mentre nella seconda giornata

(Combattimento) doppio argento per Ferrario Luca – nella categoria -64kg – per Vignati Roberto, oltre che un bronzo per Monti Leonardo Elio nella categoria Junior.

«Questi incredibili risultati dimostrano l’impegno, il talento e la determinazione dei nostri atleti, che hanno portato in alto il nome di Samarate su un palcoscenico internazionale».

Gli atleti samaratesi saranno accolti mercoledì 30 alle 17:00, nell’atrio del Palazzo Comunale. L’Amministrazione Comunale esprime «il proprio orgoglio e si congratula con tutto il team dello Sporting Club Samarate e con il Maestro Vito Monti per aver rappresentato con onore la nostra comunità».