Parte il cantiere della nuova piazza 25 aprile, sei mesi di viabilità provvisoria

Partono i lavori della nuova fase di cantiere per piazza 25 Aprile a Cassano Magnago, la più impegnativa: a partire dal 21 ottobre sarà chiusa al traffico veicolare per un periodo stimato di sei mesi, per consentire l’avvio dei lavori di riqualificazione. Il progetto mira – nelle intenzioni del Comune – a trasformare la piazza in uno spazio più moderno e vivibile, puntando a migliorare l’accessibilità e a creare un’area più attraente.

Nonostante la chiusura ai veicoli, spiega l’assessore ai lavori pubblici Rocco Dabraio, i percorsi pedonali lungo il perimetro della piazza resteranno aperti per garantire il passaggio dei pedoni. Tuttavia, le modifiche alla viabilità interesseranno alcune strade limitrofe: Via De Amicis diventerà a senso unico con direzione verso viale del Cimitero, eccetto l’ultimo tratto. Mentre via Roma diventerà a senso unico nel tratto compreso tra piazza 25 Aprile e l’incrocio con via Gasparoli e via De Amicis.

Le modifiche alla circolazione sono temporanee e – sottolinea Dabraio – mirano a ridurre i disagi durante i lavori. L’amministrazione comunale invita i cittadini a prestare attenzione alla nuova segnaletica e a seguire le indicazioni fornite, ringraziando in anticipo per la collaborazione.

La riqualificazione della piazza è parte di un piano più ampio di rinnovamento urbano, che prevede la riorganizzazione degli spazi pubblici per favorire la socialità e rendere l’area un punto di riferimento per i cittadini. Tra le novità previste ci sono la creazione di nuove aree verdi, l’installazione di panchine e arredi urbani, e un miglioramento dell’illuminazione. L’obiettivo è quello di restituire alla piazza il ruolo di cuore pulsante della città, rendendola più accogliente e funzionale per eventi pubblici e attività quotidiane.

Lo scorso anno erano stati abbattuti diversi alberi, in parte perché non compatibili con il progetto, in parte perché valutati come irrecuperabili, se non con alte spese (ed esito incerto). Contro il progetto si erano schierati sia la Lega sia il centrosinistra (il Pd aveva presentato anche una contro-proposto).