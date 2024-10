Passa la Tre Valli Varesine: martedì 8 ottobre scuole chiuse lungo il percorso

Martedì 8 ottobre torna l’appuntamento con il ciclismo internazionale sul nostro territorio, con la quarta edizione della Tre Valli Varesine Women e la 103° edizione della Tre Valli Varesine.

Per ragioni di sicurezza e per ridurre i possibili disagi sull’accessibilità delle scuole con il passaggio delle gare, il sindaco di Varese Davide Galimberti ha firmato l’ordinanza per la chiusura di alcune scuole che si trovano all’interno del percorso della manifestazione ciclistica o per le quali l’orario di uscita degli alunni coincide con quello di svolgimento della competizione.

Di seguito l’elenco delle scuole con le indicazioni di quelle che prevedono sospensione del servizio, che comporta quindi la chiusura della scuola, e di quelle che mantengono regolare funzionamento. Tutte quelle non espressamente segnalate procederanno con il regolare funzionamento delle attività, compresi tutti i servizi parascolastici.