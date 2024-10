Per “la notte dei santi” una visita alla basilica di Gallarate

La Comunità Pastorale San Cristoforo organizza, per il 31 ottobre, la “Notte dei Santi” alla Basilica Santa Maria Assunta.

Dalle 20:30 alle 22:30, i partecipanti potranno immergersi in un percorso alla scoperta della santità rappresentata all’interno della chiesa, risalente alla metà dell’Ottocento ma con opere anche ereditate dalla precedente collegiata medievale.

La collocazione alla vigilia del 1° novembre, nella notte ormai da molti festeggiata come Halloween, è un’alternativa cristiana alla “festa mostruosa”? «Non nasce in polemica con Halloween, perché le polemiche non portano da nessuna parte» dice monsignor Riccardo Festa, prevosto della città.

«Diciamo che sono stati i nostri vecchi a cristianizzare con la festa dei santi quella che era una festa pagana, così come hanno cristianizzato la festa pagana che ora è il natale. C’è sempre il rischio di tornare indietro».

L’altare della basilica, che inserisce le statue di pensatori e filosofi dell’antichità

Il prevosto però ne trae ispirazione per una riflessione: «Forse anche la riscoperta dei riti Halloween è già stata trasformata in una festa per bambini e quindi, come il carnevale, diventa occasione per un incontro. Noi approfittiamo che la notte prima della festa dei santi sia un invito ad uscire e apriamo la chiesa per una visita».