Perde il telefono a Luino e lo ritrova legato alla sua auto, Antonino ringrazia

La gentilezza abita a Luino. O almeno nel cuore della brava persona che qualche giorno fa non solo si è premurata di raccogliere un telefono perso e di fare in modo che il suo proprietario lo ritrovasse, ma lo ha anche messo “in sicurezza” facendo in modo che non si bagnasse con la pioggia.

«L’altra mattina nel parcheggio sul lungolago di Luino, dopo la rotonda dell’ulivo andando verso la Svizzera, ho parcheggiato la macchina per andare al lavoro con un collega – scrive Antonino sul gruppo Facebook Luino – Mi è scivolato il telefono a terra e alla sera ho trovato il mio telefono in un sacchetto di plastica attaccato alla maniglia della portiera. Vorrei tanto ringraziare chi è stato perché mi ha fatto un grande grande grande favore. Grazie di cuore».

Un piccola notizia che ci piace segnalare, perché un gesto di gentilezza è sempre un raggio di luce che può illuminare la giornata.