Pittarosso Pink Parade Varese, una passeggiata in occasione del “mese rosa”, dedicato alla sensibilizzazione dei tumori femminili.

A Varese, sarà possibile partecipare all’evento diffuso della Pink Parade promosso da Pittarosso, in collaborazione con la fondazione Veronesi, per sensibilizzare la popolazione sia in termini di prevenzione che di raccolta fondi per la ricerca.

Ogni anno, migliaia di persone in Italia si riuniscono per camminare insieme per mostrare la propria solidarietà.

Di seguito, il programma della camminata che si svolgerà a Varese:

Domenica 20 ottobre

ore 10:15 ritrovo presso parcheggio Tigros di Buguggiate

Ore 10:30 inizio passeggiata lungo la pista ciclopedonale fino ad arrivare alla fine della stessa alla Schiranna e ritorno.

Chiunque non avesse avuto modo di acquistare il kit, può indossare un tocco rosa per l’occasione (t-shirt, giacca…)

L’evento è totalmente gratuito, obbligatoria conferma della partecipazione tramite l’evento creato su Facebook o tramite al seguente indirizzo email: pppVarese@gmail.com entro il giorno 18 ottobre.

Chiunque volesse partecipare, è pregato di leggere il regolamento completo al seguente link: https://www.pittarossopinkparade.it/iscriviti/diffusa/

L’evento di Varese su Facebook: https://www.facebook.com/events/s/pittarosso-pink-parade-2024-a-/552933600738954/