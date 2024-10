Presentazione delle attività autunnali di “Im.patto – CibiAmoLuino” agli studenti dell’Agenzia Formativa

Nell’aula magna dell’Agenzia Formativa di Luino (CFP), alla presenza degli studenti del corso di Operatore Agricolo e del corso di Cuochi e Sala Bar con i loro docenti, si è tenuta nella mattinata di lunedì 7 ottobre la presentazione del progetto “Im-patto” di Nova Coop e dei partner con le attività che verranno svolte nei prossimi mesi.

Monica Pietrobelli e Sara Tresso di Nova Coop hanno introdotto l’incontro illustrando il progetto “Im-patto” il cui scopo è co-progettare con le realtà del territorio azioni di sensibilizzazione e promozione sui temi del cibo, della salute, del benessere e della sostenibilità. Il progetto “Im-patto” nasce a Luino nel 2023 con la denominazione “CibiAmoLuino” e con tante attività portate avanti dai suoi partner: la Comunità Operosa Alto Verbano, Fondazione Mons. Comi, Cooperativa Lotta all’emarginazione, Caritas di Luino, Chiesa Metodista di Luino, Fondazione Asilo Mariuccia, Agenzia Formativa di Luino e Assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili del Comune di Luino.

Dopo il saluto da parte dell’Amministrazione Comunale è intervenuto Gianfranco Malagola, coordinatore della Comunità Operosa, che ha illustrato l’importanza di unire le forze delle 27 realtà della Comunità per creare rete ed affrontare insieme i grandi temi del nostro tempo ed in particolare la tematica del cibo, il suo impatto sull’ambiente e sul clima, la solidarietà alimentare e la lotta allo spreco.

Antonio Monteggia e Federico Parini hanno raccontato l’impegno della Chiesta Metodista di Luino, insieme alle altre realtà del territorio, per portare avanti la gestione delle eccedenze alimentari: ogni giorno Nova Coop mette a disposizione verdura, frutta ed altri prodotti alimentari che i volontari recuperano per consegnarle a 20 famiglie che hanno difficoltà a procurarsi il cibo e tutto questo avviene ogni giorno della settimana. Quest’anno si aggiungerà l’interessante progetto della compostiera presso Villa Hussy ove si depositeranno i prodotti alimentari non più utilizzabili per le famiglie al fine di trasformarli in utile concime per le piante.

Anche la Caritas di Luino collabora nella gestione delle eccedenze alimentari aiutando circa 100 famiglie del territorio a cui vengono consegnati i pacchi con cibo ogni 15 giorni. Un partner del progetto “Im-patto” con particolare riguardo ai giovani è la Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione che nasce a Sesto San Giovanni nel 1980 con interventi sociali sul tema della salute mentale, dell’accoglienza, delle dipendenze e dei giovani. Dal 2005 lavora a Luino in progetti di prevenzione nelle scuole medie e superiori e con adolescenti sul territorio. In particolare oggi propone attività di volontariato nei campi estivi “Ci sto? affare fatica”, di tempo libero pomeridiano e di Peer Education nelle scuole.

Altra interessante attività è il progetto “In trattoria con il CFP” illustrato da Monica Tosi della Fondazione Mons. Comi. Durante la ristrutturazione del Nucleo Alzheimer, per creare il Polo per la Cura delle Demenze, si è progettato uno spazio che riproduce fedelmente l’ambiente della “trattoria”, tipico del nostro territorio. Una volta al mese, i ragazzi del corso Cuochi e Sala Bar prepareranno un pranzo con menù stagionali e lo serviranno ai residenti del Nucleo Alzheimer; sarà un momento importante di stimolazione sensoriale, in particolare del gusto e dell’olfatto, che porterà i residenti del Nucleo Alzheimer a evocare ricordi ed emozioni grazie anche al clima di convivialità che verrà creato tra giovani e anziani. Gli ingredienti per il pranzo sono forniti da Nova Coop e ritirati direttamente dai ragazzi del CFP. Manuela Comi ha quindi illustrato i servizi offerti dalla Fondazione Asilo Mariuccia che comprendono due comunità educative per minori e un servizio alloggi per l’autonomia educativa dei giovani dai 17 ai 21 anni. Altro importante servizio è il Laboratorio di educazione al lavoro grazie al quale oltre 400 ragazzi hanno trovato un lavoro.

Per il 2024 la Fondazione Asilo Mariuccia ha lanciato il nuovo progetto “Coltivare Inclusione” che consente di offrire ai giovani in difficoltà, in particolare a coloro che faticano a restare nel circuito scolastico e lavorativo, un’occasione per trovare un proprio ruolo nella società e sviluppare una propria indipendenza economica. Al termine della mattinata è stato proposto agli studenti un Kahoot, con domande inerenti alle varie presentazioni; il gioco ha riscontrato grande partecipazione ed entusiasmo tra i ragazzi: ai vincitori è stata consegnata una sacca con prodotti Nova Coop in omaggio.