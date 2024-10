Pro Loco Castronno organizza una gita sul Trenino Rosso del Bernina

Il 22 febbraio 2025, la Pro Loco Castronno, in collaborazione con Panorami d’Autore, organizza un’escursione unica che combina la bellezza della città di Tirano con l’emozione del famoso Trenino Rosso del Bernina, in un percorso mozzafiato fino a St. Moritz.



Programma della giornata:

Ritrovo alle 6:15 al parcheggio del cimitero e partenza in pullman Gran Turismo per Tirano.

Incontro con la guida per la visita della città di Tirano, seguita da un pranzo tipico valtellinese in ristorante, con acqua e vino inclusi.

Nel primo pomeriggio, partenza con il celebre Trenino Rosso del Bernina, che in vettura classica di seconda classe condurrà i partecipanti fino a St. Moritz, dove ci sarà tempo per una visita libera della città.

Rientro a Castronno previsto per le 17:00.

Informazioni e costi:

Numero massimo di partecipanti: 46.

Costo per adulti: €110,00.

Bambini da 0 a 6 anni non compiuti: €86,00.

Ragazzi da 6 a 25 anni non compiuti: €98,00.

Le iscrizioni e il saldo devono essere effettuati entro il 5 novembre 2024. Per prenotazioni, contattare Jessica al numero 348/3719116.

(La quota comprende il trasporto in pullman Gran Turismo, il pranzo, il viaggio sul Trenino Rosso del Bernina, l’assicurazione medico/bagaglio, ma non include eventuali ingressi, mance ed extra non specificati).