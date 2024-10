Quarantasei sorpassi in due gare: Monza da record per Laurence Balestrini

Fine settimana da incorniciare quello trascorso a Monza da Laurence Balestrini, il pilota di Saronno – ex campione italiano di Formula Renault – attualmente impegnato nel campionato Zinox F2000 Formula Trophy.

Balestrini ha infatti riscattato la sfortuna che lo ha colpito nelle qualifiche effettuando la bellezza di 46 sorpassi nelle due gare disputate, entrambe con la sua monoposto costretta a partire dal fondo della griglia (con 36 concorrenti al via). Un problema tecnico occorso alla sua Dallara F317 di Formula 3 ha costretto a un lavoro extra i meccanici del team Viola Formula Racing che hanno risolto la situazione consegnando la vettura in tempo per Gara1.

La velocità della macchina e l’esperienza di Balestrini hanno fatto il resto anche grazie a una gestione di gara accorta e redditizia che ha permesso al driver saronnese di approfittare nel modo giusto delle situazioni tattiche e di safety car venutesi a creare in pista.

In Gara-1, accorciata a causa di una bandiera rossa iniziale, la rimonta di Balestrini lo ha portato a concludere in 15a posizione assoluta e 5a di classe Platinum. Ancora meglio in Gara-2 quando il portacolori di Viola Racing ha evitato la carambola iniziale e ha inanellato una serie di sorpassi sino a chiudere undicesimo assoluto e primo tra i Gentleman.

«Un weekend incredibile, come andare sulle montagne russe – spiega Balestrini che ha ringraziato tutto lo staff del team per il lavoro svolto – Siamo passati dalla cocente delusione delle qualifiche alla grande soddisfazione per il passo mostrato in gara che, se da un lato ci lascia un pizzico di rammarico pensando a dove saremmo potuti arrivare se non fossimo scattati dal fondo, dall’altro ci consente di guardare con grande fiducia e ottimismo al futuro».