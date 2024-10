Quindici persone sgomberate in via precauzionale per la frana del monte Rho ad Arcisate

Alle 12.30 di lunedì 28 ottobre un boato si è sentito forte in Valceresio. Una parte del monte Rho è franata e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la protezione civile e il sindaco di Arcisate Gianluca Cavalluzzi.

Secondo quanto comunicato dai vigili del fuoco, sembra si tratti di circa 50 metri cubi di materiale che si sono staccati dal fianco della montagna. Le operazioni messe in atto dagli operatori sono state finalizzate a stabilire la sicurezza della zona anche con l’assistenza i tecnici comunali e geologi. Non risultano persone ferite

Lo stesso primo cittadino, in serata, ha comunicato che per questioni di sicurezza sono state sgomberate 15 persone che vivono tra via Manzoni e via Lago. La frana non è a ridosso delle abitazioni, ma si tratta di un provvedimento precauzionale suggerito dai vigili del fuoco. Le famiglie sono state sistemate in albergo.

Già nella giornata di martedì 29 ottobre sono previste delle verifica da parte di un geologo.