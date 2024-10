Ricerche a Fagnano Olona per una donna scomparsa, trovata l’auto

Le ricerche di una donna di Cassano Magnago, scomparsa da diverse ore, sono in corso nel territorio di Fagnano Olona, con un campo base allestito nella zona Calipolis. Il sindaco di Fagnano Olona ha confermato la sparizione e ha reso noto che l’auto della donna è stata ritrovata abbandonata in una via di Gorla Maggiore, dove è stato rinvenuto anche un ombrello che potrebbe appartenere alla scomparsa.

Al campo base ai Calipolis sono attive diverse squadre di soccorso, tra cui la Croce Rossa, la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco con l’unità sommozzatori. Presenti anche i Carabinieri, impegnati nelle operazioni di ricerca che si stanno concentrando nelle zone limitrofe.

Al momento, le autorità non hanno rilasciato ulteriori dettagli sulla scomparsa della donna, né sulle possibili piste seguite. Le operazioni di ricerca continueranno nelle prossime ore.