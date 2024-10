Risposta di carattere per il Varese: Derthona battuto 2-0

Si chiedeva una risposta al Varese dopo le due sconfitte e i biancorossi lo hanno fatto con una prestazione davvero completa, con attenzione, voglia e supportati da un “Franco Ossola” che ha spinto e sostenuto la squadra di mister Roberto Floris alla vittoria 2-0 sul Derthona che arrivava invece da tre vittorie di fila.

Gara aperta dopo una manciata di secondi da Valagussa: inserimento perfetto su cross di Ferrieri e 1-0 per indirizzare la gara. Nei primi minuti la pressione biancorossa è asfissiante per i leoni piemontesi, con Gubellini che al 14′ raddoppia su servizio di Stampi. Poi qualche occasione per arrotondare il risultato ma soprattutto una gestione della gara impeccabile, con la testa di una grande squadra che non vacilla e dietro non concede nulla. Ecco servita la risposta di carattere che si chiedeva a Vitofrancesco e compagni, attesi ora da una serie di impegni molto complicati, a iniziare dalla trasferta di Vado del prossimo fine settimana seguito dall’impegno di Coppa Italia a Sant’Angelo Lodigiano e poi ancora al “Franco Ossola” contro la NovaRomentin.

Unica nota stonata di giornata è l’infortunio di Stampi – anche oggi molto bene – che si va ad aggiungere a una lunga lista di problemi fisici che stanno condizionando questo inizio di stagione della squadra biancorossa. Speriamo che la ruota possa girare anche sotto questo aspetto.

FISCHIO D’INIZIO

Dopo le due sconfitte di fila con Saluzzo e Asti, il Varese deve rialzare la testa e – nonostante i lunghi giorni di questa fine di ottobre – spazzare via le nuvole grigie che aleggiano sulla squadra. I ragazzi di mister Roberto Floris sono chiamati a una reazione positiva sul campo ma continuano ad esserci problemi di infortuni con l’attaccante Matteo Barzotti ultimo ad aggiungersi alla lista di indisponibili che conta già Molinari, Ropolo – in panchina ma non ancora ripreso al massimo – e D’Iglio, ai quali si aggiunge la squalifica di Bonaccorsi, espulso ad Asti. Sul fango del “Franco Ossola”, con la pioggia che acuisce la già pessima condizione del terreno di gioco, Vitofrancesco e compagni affrontano un Derthona che arriva da tre vittorie di fila, l’ultima delle quali un rotondo 3-0 nel derby contro la Vogherese con la tripletta di Mencagli che lo ha fatto salire in testa alla classifica marcatori, superando il varesino Banfi. Mister Floris schiera un 3-4-2-1 con Priola al centro della difesa assieme a capitan Vitofrancesco e Mikhaylovskiy, Ferrieri e Maccioni sulle fasce con Stampi più avanzato insieme a Banfi a supporto di Gubellini. I piemontesi di mister Turi rispondono con un 3-4-2-1 che vede l’ex Mattia Perissinotto largo a destra in posizione avanzata a supporto di Mencagli con Gabrielli.

PRIMO TEMPO

Parte fortissimo il Varese che dopo una manciata di secondi trova il vantaggio: cross di Ferrieri da destra, inserimento puntuale di Valagussa che di testa da pochi passi mette in rete l’1-0. I biancorossi non si fermano e tengono alto il baricentro, pressando forte il Derthona. Al 14′ proprio da un recupero di Daqoune nasce il raddoppio con la verticalizzazione di Stampi per Gubellini che chiude con diagonale mancino preciso che vale il 2-0. Un doppio colpo che mette in difficoltà il Derthona che fatica a trovare campo. Vitofrancesco e compagni allora provano ad approfittarne ancora e al 23′ il sinistro di Banfi su bell’appoggio di petto di Gubellini passa di poco sopra la traversa. Dopo la mezzora il Varese respira un po’ e lascia qualche metro di campo al Derthona che però non riesce a trovare soluzioni offensive interessanti. L’unico brivido è per un’uscita di Piras fuori dall’area non pulitissima sul pressing di Mencagli ma il portiere se la cava comunque. Nel finale di tempo i biancorossi gestiscono bene il possesso e i ritmi senza spingere troppo ma allo stesso tempo tenendo a distanza i pericoli. All’intervallo il Varese va così forte di due gol di vantaggio.

SECONDO TEMPO

Il Derthona prova a ripartire forte mettendo pressione alla difesa varesina che però non tentenna e non corre pericoli. Davanti però il pressing dei biancorossi è meno efficace e così gli ospiti gestiscono il pallone, senza però riuscire a rendersi pericolosi dalle parti di Piras. La notizia più brutta per i biancorossi è l’infortunio a Stampi, che al 7′ lascia il campo a Giorgi dopo un infortunio muscolare. La gara invece scorre senza sussulti con il Varese che continua a essere molto concentrato su ogni pallone, non lasciando al Derthona la possibilità di far male. Il primo squillo degli ospiti arriva infatti solo al 41′ con il neo entrato Calì che parte sul filo del fuorigioco ma con il sinistro manda fuori di poco. Al 44′ è invece attento Piras sul destro di Mencagli da dentro l’area. Due episodi isolati che non intaccano la vittoria del Varese, che viene sancita dopo i 4′ di recupero dal triplice fischio dell’arbitro. Un risultato importante che dà la giusta spinta per il prossimo futuro.