Floris: “Una prova d’orgoglio ma non avevo dubbi nel valore dei miei ragazzi”

VARESE – DERTHONA 2-0 | LE VOCI DEI PROTAGONISTI

ROBERTO FLORIS (Allenatore Varese): Non avevo dubbi del carattere dei miei uomini che oggi hanno dato prova d’orgoglio perché credo che nella vita si possa scivoalre, a volte è anche fisiologico, ma è come ci si rialza che fa la differenza. Abbiamo fatto questo per dieci partite, nelle quali abbiamo pagato un tempo contro il Saluzzo e uno scivolone ad Asti. Non vedo la Juventus, il Milan o l’Inter vincere tutte le partite, figurarsi se lo deve fare il Varese. Dobbiamo fare meglio degli altri, non strafare; se durante il percorso ci sono degli scivoloni è normale. Oggi avevamo fuori Barzotti oltre a Bonaccorsi e a tutti gli altri e a questi ragazzi bisogna ringraziarli sempre. Ci sono notizie brutte dalla prima giornata perciò stiamo andando avanti sopperendo a quelle che sono sfortune o situazioni che possono succere durante l’anno. Ma se accadono di colpo una dopo l’altra sono più pesanti. Il valore di questa squadra è sopperire a tutte queste difficoltà e nonostante tutto siamo secondi. Davanti ci sono più di 80 punti, parlare di crisi dopo una sconfitta brutta mi sembra eccessiva. I miei ragazzi hanno voglia di dimostrare il loro valore.

FLORIS 2: Non si possono smimuire una squadre ed elogiarne un’altra. Il mio credo è: in Serie D sono tutte uguali le partite. Non mi ricordo partite vinte 5-0 contro squadre scarse. Le gare possono essere incanalate come oggi, l’approccio è stato devastante, ma se giochi contro la Sanremese, il Vado o il Saluzzo, bisogna sempre mettere in campo quello che abbiamo messo oggi.

PAOLO VALAGUSSA (centrocampista Varese)Ci siamo guardati in faccia e siamo partiti forte, soprattutto pensando alla prestazione sotto tono di Asti. Non potevamo essere quelli e volevamo una prova di orgoglio e oggi il vero gruppo è uscito. Oggi la voglia di vincere del gruppo ha fatto la differenza, dalla squadra allo staff, ai tifosi ai quali dedico i gol. Per me a Vado sarà una partita da ex ma oggi gioco per il Varese e voglio riportare il Varese dove merita per la genta e per la piazza perché è assurdo che questa squadra manchi dalla Serie C da 10 anni. La squadra forte è quella che riesce a sopperire ai cali dei compagni. Vogliamo fare qualcosa di importante.