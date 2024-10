Saronno incontra il mondo in vista di Expo 2025, primo appuntamento con la Galizia

E’ stato presentato nei giorni scorsi Punto Expo 2025, un ciclo di eventi organizzato da Reinassance e Arcadia, due associazioni culturali attive a Saronno e nel circondario, che intendono avvicinare il territorio a Expo 2025, il grande evento globale che si terrà a Osaka da maggio a ottobre 2025.

Il primo appuntamento è per domani, martedì 29 ottobre alle 18.30 al Tumbler di Piazza De Gasperi a Saronno. Protagonista la Spagna, in particolare la Galizia, la “terra delle streghe” di cui verranno proposti i prodotti tipici (dolci, liquori, ecc), la musica, le bellezze artistiche e paesaggistiche.

«Con Punto Expo 2025 intendiamo costruire una serie di eventi per presentare la manifestazione al pubblico del Saronnese con singoli eventi dedicati ai vari Paesi che esporranno nel suo ambito – spiega Federico Pincione di Arcadia , ideatore del progetto – Al progetto hanno dato il loro patrocinio la Provincia di Varese, la Città di Saronno e le rappresentanze diplomatiche di Tanzania e Somalia. Altri patrocini istituzionali sono stati richiesti e saranno concessi a breve».

L’iniziativa coinvolgerà in diversi modi il territorio del Saronnese. Per il Comune di Uboldo erano presenti alla presentazione la consigliera comunale con delega al commercio Silvia Mazzola e la vicesindaco Laura Radrizzani: «Sono molto lieta di questa iniziativa alla quale il nostro Comune intende dare il suo supporto fattivo. – ha detto Laura Radrizzani – E’ importante che le nostre comunità si aprano al mondo e allarghino i propri orizzonti conoscendo paesi e popoli nella loro realtà quotidiana. Vogliamo cogliere la grande occasione rappresentata da Expo per attivare scambi culturali e sociali rivolti in particolare al pubblico giovanile».

Anche Andrea Lava, presidente di Renaissance, ha insistito sul coinvolgimento dei giovani: «Spesso purtroppo noi giovani siamo disinteressati alle tematiche sociali e questo è un male. Renaissance nasce proprio per avvicinare questo tipo di pubblico alle problematiche culturali in modo interessante e coinvolgente per i giovani. Ci impegneremo dunque per arricchire il programma di Punto Expo 2025 con eventi che possano interessare il pubblico giovanile».

Al progetto ha dato il suo contributo il Console onorario della Tanzania e commissario generale del padiglione della Somalia professor Marco Conca: «Abbiamo una grande opportunità, quella di avvicinare paesi africani emergenti come la Somalia e la Tanzania: il primo una nazione dagli antichi legami con l’Italia che ha attraversato momenti difficilissimi e che tutt’ora viva una grande instabilità, il secondo invece un paese pacifico e stabile con grandi possibilità di investimento per le imprese italiane. Solo a Zanzibar risiedono stabilmente oltre 2000 connazionali. L’iniziativa di Arcadia e Renaissance – ha proseguito Conca – sarà lo spunto per conoscere queste due realtà così diverse ma entrambe interessanti. Come Commissario del padiglione ho coinvolto il grande artista somalo Kouki Saitou che ha realizzato dei bellissimi oggetti di merchandising (magliette realizzate tra l’altro in Italia) che distribuiremo a Osaka e che renderemo disponibili durante gli eventi che realizzeremo sul territorio».

«Apprezziamo molto questa iniziativa perché pienamente in linea con la vocazione della nostra provincia di apertura al mondo – ha detto il consigliere provinciale Enrico Vettori nel suo messaggio di saluto – Sul nostro territorio insiste l’aeroporto intercontinentale di Malpensa che ci collega alle realtà dei cinque continenti e fa di Varese la porta d’ingresso all’Italia per quasi 30 milioni di passeggeri l’anno. Saronno e il Saronnese, collocati lungo la linea del Malpensa Express in posizione equidistante dalla grande metropoli milanese, sono il luogo ideale per realizzare eventi che facciano da vetrina per le nazioni che partecipano a Expo»

Dopo l’evento del 29 ottobre al Tumbler sulla Galizia, il successivo appuntamento si terrà il 10 novembre a Villa Gianetti alle 17 e vedrà protagonista la musica di Giacomo Puccini che con la famosa opera Madama Butterfly ha rafforzato i legami tra l’Europa e il Giappone in un periodo in cui l’Impero del Sol Levante era ancora molto chiuso e per molti europei del tutto sconosciuto.

Ingresso gratuito