Sbagliano strada prima del traguardo, i ciclisti della Tre Valli di Varese finiscono nel pubblico

Colpo di scena alle Tre Valli Varesine. Durante la volata finale lungo via Sacco (di fronte al municipio), il gruppo di ciclisti in testa ha sbagliato strada, finendo nella corsia del pubblico.

Nella foga della gara, a pochi metri dal traguardo, il ciclista che guidava la testa della corsa si sarebbe infilato nella corsia sbagliata e gli altri atleti in fuga l’avrebbero seguito, finendo così nell’area riservata al pubblico, che nel mentre era affacciato alle transenne pronto ad assistere alla volata. A questo punto, gli atleti nel tentativo di salvare la gara sono stati costretti a scavalcare le transenne con le proprie bici e percorrere gli ultimi metri, questa volta nella corsia giusta.

Nonostante questo curioso incidente, nel centro città è continuato il clima di festa. Tante le persone – tra atleti e non – in giro per le strade di Varese per assistere alle gare, visitare gli stand degli espositori del villaggio allestito ai Giardini Estensi, oppure per farsi una semplice passeggiata domenicale.

Tanto movimento in centro anche per la quattordicesima edizione della StraWoman: la manifestazione sportiva che grazie alle sue tante partecipanti ha colorato di rosa l’intera Varese.