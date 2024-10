Scippo al supermercato, i vigili del fuoco di Busto “placcano” il rapinatore

Scippa una anziana fuori dal supermercato, ma per sua sfortuna incappa in una squadra di vigili del fuoco, pronta a reagire di fronte al reato. Protagonista – in negativo – un ladro che è finito poi in manette ad opera dei carabinieri.

È successo intorno alle 10 di stamane, venerdì 4 ottobre, a Busto Arsizio, al supermarket di via Pirandello, dove la squadra di vigili del fuoco era ferma per ragioni di servizio, per i “rifornimenti” del distaccamento del Sempione Gallarate-Busto (la foto è d’archivio e generica).

Mentre due colleghi stavano uscendo dalla struttura, i vigili del fuoco all’esterno si sono resi conto, dal trambusto, dello scippo appena avvenuto. “Avvistato” lo scippatore in fuga, lo hanno inseguito e “placcato”.

L’uomo ha poi opposto una certa resistenza, i vigili hanno faticato a contenerlo, dovendo usare ogni cautela in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine (ovviamente subito allertate da uno di loro).

Il ladro – un trentenne sudamericano – è stato poi portato via in manette dai carabinieri di Busto.