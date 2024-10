Scontro tra un’auto e una moto a Samarate: ferito un 18enne, allertato anche l’elisoccorso

Oggi, mercoledì 23 ottobre, intorno alla una, si è verificato un incidente stradale a Samarate, in via Nino Locarno, che ha coinvolto un’auto e una moto. Nello scontro è rimasto ferito un ragazzo di 18 anni, soccorso in codice giallo dalle squadre di intervento intervenute sul posto.

Sul luogo dell’incidente sono giunti i carabinieri e due ambulanze, supportate dall’elisoccorso, anch’esso attivato in codice giallo. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso, mentre le autorità stanno eseguendo i rilievi per determinare la dinamica dell’incidente.

Al momento, non si hanno ulteriori dettagli sulle condizioni del giovane motociclista. Si registrano difficoltà viabilistiche.