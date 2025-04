Quattro persone coinvolte in un incidente stradale a Samarate

Scontro tra due auto in via Giuseppe Verdi intorno alle 19 di giovedì a Samarate. Nell’incidente sono rimaste coinvolte quattro persone: due donne di 48 e 49 anni, un uomo di 51 e una donna di 62 anni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio, i vigili del fuoco di Varese e due ambulanze coordinate dal 118.

Le condizioni delle persone coinvolte sono in fase di valutazione e i mezzi di soccorso hanno operato in codice giallo. Le cause dello scontro sono al vaglio delle autorità (immagine di repertorio).